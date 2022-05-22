Май, 22 в 16:38

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в 16.16 сообщил о ракетном ударе в Павлоградском районе. По его словам, ракета российских оккупантов попала в реку Самара. К счастью, люди не пострадали.

В то же время в Николаеве слышны взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Официальной информации о взрывах в Николаеве пока нет.

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Также местные Telegram-каналы сообщали о звуках взрывов в Одессе. Но предполагают, что это работает ПВО.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 88 дней. Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по украинским городам, гражданской и критической инфраструктуре.

По информации Генштаба ВСУ, на Донецком направлении захватчики пытаются прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

В частности, оккупанты нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут.

На Северодонецком направлении враг открывает огонь из минометов и ствольной артиллерии по позициям Сил обороны вдоль всей линии столкновения. Основные усилия армия РФ сосредоточила в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.