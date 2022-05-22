Оккупанты кассетными боеприпасами обстреляли Белозерку в Херсонской области: есть погибшие
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В поселке Белозерка Херсонской области от вражеских обстрелов погибли три человека, десяток жилых домов получил повреждения.
Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.
Обстрел поселка кассетными боеприпасами произошел 21 мая.
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В результате преступных действий российской армии погибли три человека, зафиксировали частичное повреждение 10 частных домов.
Также из-за вражеских обстрелов в поселке Надеждовка есть частичное разрушение 15 частных домов. Отсутствует электроснабжение в поселке Таврийское, там также есть разрушенные дома. В поселке Правдино обстрелами повредили детский сад.
В селе Томина Балка разрушены 17 частных домов; в детском саду вылетели стекла.
Источник: Херсонская ОВА