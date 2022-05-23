Май, 23 в 19:34

В Донецкой области российские войска штурмуют город Лиман. Местные жители сообщают, что в небе можно увидеть черный и густой дым.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что на Лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено. Враг осуществил артиллерийские обстрелы подразделений украинских сил обороны и гражданских объектов в населенном пункте Лиман.

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По данным украинских СМИ, недавно в Лимане уже начались уличные бои. Сейчас российские солдаты уже смогли занять несколько улиц на территории города.

В то же время в пресс-службе Донецкой областной военной администрации заявили, что ситуация сложная, но украинские военные держат все под контролем. Эвакуация из города сегодня не проводилась из-за опасной ситуации.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко подчеркнул, что российские солдаты ведут войну на уничтожение — разрушают украинские населенные пункты по всей линии фронта от Угледара до Лимана. Вражеские войска бьют по городам, расположенным в относительном тылу, как Бахмут и Соледар.