В Павлограде раздаются взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях

Май, 23 в 20:27

В Днепропетровской области местные жители сообщают о взрывах в Павлограде. Граждан призывают оставаться в укрытиях и бомбоубежищах.

Украинские СМИ и пользователи социальных сетей отмечают, что черный столб дыма над городом можно увидеть даже издалека.

Также есть неофициальная информация о нескольких взрывах в Синельниковском районе (между Днепром и Павлоградом).

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Вчера, 22 мая, оккупанты обстреляли Павлоградский район Днепропетровской области. Вражеская ракета попала в реку Самара. К счастью, обошлось без раненых.

Глава ОВА Валентин Резниченко предположил, что российские войска начали так называемую денацификацию украинской рыбы.