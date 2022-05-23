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Факты / Происшествия

В Павлограде раздаются взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
В Павлограде раздаются взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях
Фото: Depositphotos

В Днепропетровской области местные жители сообщают о взрывах в Павлограде. Граждан призывают оставаться в укрытиях и бомбоубежищах.

Украинские СМИ и пользователи социальных сетей отмечают, что черный столб дыма над городом можно увидеть даже издалека.

Также есть неофициальная информация о нескольких взрывах в Синельниковском районе (между Днепром и Павлоградом).

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Вчера, 22 мая, оккупанты обстреляли Павлоградский район Днепропетровской области. Вражеская ракета попала в реку Самара. К счастью, обошлось без раненых.

Глава ОВА Валентин Резниченко предположил, что российские войска начали так называемую денацификацию украинской рыбы.

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