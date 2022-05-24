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Факты / Происшествия

В Николаеве, Харькове, Павлограде, Мерефе слышны мощные взрывы

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
рятувальники
Фото: Depositphotos

Местные жители сообщают о мощных взрывах в нескольких городах Украины. Среди них – Николаев, Харьков, Павлоград и Мерефа.

В большинстве регионов Украины сейчас длится воздушная тревога. Среди них – Киевская, Черниговская, Харьковская, Сумская, Николаевская, Запорожская и Днепропетровская области.

Днем появилась информация о взрывах в Павлограде. К вечеру интенсивность вражеских обстрелов не уменьшилась. Жителей призывают оставаться в укрытиях и бомбоубежищах.

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Украинские СМИ и пользователи социальных сетей отмечают, что черный столб дыма над городом можно увидеть даже издалека.

Есть неофициальная информация о нескольких взрывах в Синельниковском районе (между Днепром и Павлоградом).

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