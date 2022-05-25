Не дождалась родителей из Мариуполя: 27-летний волонтер “кинул” девушку на эвакуацию за деньги

Май, 25 в 15:58

В Киеве киберполиция разоблачила циничного мошенника, который хотел нажиться на войне. 27-летний мужчина “кидал” жителей Мариуполя, требуя деньги у их родных, а также присвоил около 250 тыс. грн за несуществующее топливо для ВСУ.

По данным следователей Голосеевского управления столичной полиции, после полномасштабного вторжения задержанный решил записаться в фонд волонтером, где помогал вести документацию.

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— Нашел объявление… Человеку нужно было помочь вывезти родных из Мариуполя. Я у нее взял 10 тыс. грн (она мне скинула на карту) и не смог ей ничем помочь… Когда работал на фонде, предложил ребятам топливо по низким ценам, взял у них средства обманным путем…

На видео подозреваемый публично встал на колени и сквозь слезы попросил прощения за содеянное.

Циничности и бездушности поступка 27-летнего мужчины добавляет тот факт, что родители девушки, которая обратилась к нему за помощью, погибли в Мариуполе, не дождавшись “обещанного” эвакуационного транспорта.

— Извинениями людей не вернуть. Девушка надеялась на договоренность и не искала других вариантов спасти родных. На самом деле это больше, чем статьи в Уголовном кодексе, — отметили в полиции.

Уголовное производство уже открыто по двум статьям: ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) УК Украины.

Пока будет продолжаться расследование, мужчина будет находиться в СИЗО. За совершенное ему грозит не более восьми лет за решеткой.