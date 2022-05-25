Ракетные удары по Кривому Рогу и Запорожью: ситуация в областях Украины

Май, 25 в 11:46

Российские войска всю ночь обстреливали Сумскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую и Херсонскую область. Ситуация в регионах – далее в материале Фактов ICTV.

Сумщина: артобстрел из территории России и ракетный авиаудар с самолета, не пересекающего государственную границу. Пострадали дома мирных жителей Краснополья, около 20 домов и ЛЭП. Половина поселка остается без электроэнергии. По предварительным данным, раненых нет.

На Днепропетровщине три ракетных удара по Кривому Рогу. Враг попал в промышленное предприятие, зафиксированы сильные разрушения. Информация о пострадавших уточняется. И снова обстрелы Широковской и Апостоловской общины на границе с Херсонщиной. Апостолово частично без света, однако люди не пострадали.

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Запорожье: сегодня утром российские войска запустили четыре крылатых ракеты. Одну из них сбила наша ПВО. Сейчас обследуется территория, на месте происшествия работают соответствующие службы. Подробная информация уточняется.

В Харькове ночь с единичными обстрелами, пострадавших нет. В течение суток по области в результате обстрелов известно о четырех раненых.

Луганщина: жесткие бои за Северодонецк, постоянные минометные обстрелы. Разрушены два дома в Северодонецке, по четыре — в Новодружеске, Врубовке и Камышувахе, по три — в Золотом и Тошковке, по два — в Екатериновке и Нырковом, один — в Горском. Российские оккупанты ведут наступление на Северодонецк, используя артиллерию. За сутки в области — шесть погибших, восемь раненых мирных жителей.

В Донецкой области ситуация острая, но контролируемая ВСУ. Осложнения на Лиманском направлении — бои уже ведутся в самом Лимане. Всю ночь Авдеевка и линия фронта вокруг города под обстрелами, множество ракетных ударов и пожаров. Несмотря на очень тяжелые обстрелы и атаки, держатся Угледар, Марьинка и Красногоровка. За сутки в области – 12 погибших, 10 раненых мирных жителей.

В Николаевской области снова от обстрелов пострадала Широковская община. Повреждений и потерпевших нет, обстрелы были за пределами населенных пунктов. Ночью враг снова обстрелял Николаев из РСЗО Смерч. Информация о поврежденных объектах и ​​пострадавших уточняется.

В Херсонской области оккупанты продолжают активные боевые действия. Произошло множество взрывов, обстрелов, зафиксировано несколько вертолетов и истребителей. После вчерашних взрывов произошел сбой в работе мобильных операторов, целый день они работали с перебоями.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, Кировоградщине, Черкасчине, Киевщине, Черниговщине и Полтавщине.