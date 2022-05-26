$6 тыс. за уклонение от мобилизации: на Закарпатье задержали организаторов схемы

Май, 26 в 11:55

В Закарпатской области прекратили деятельность незаконного “коридора” для мужчин призывного возраста, пытавшихся избежать мобилизации. Организаторами противоправной схемы стали два местных жителя.

По данным Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, за определенное вознаграждение мужчины обещали помочь гражданам пересечь границу вне пунктов пропуска через реку Тиса. Стоимость так называемого трансфера составляла $1,5 тыс. с одного человека.

Два дня назад, 24 мая, правоохранители задержали двоих мужчин при получении $3 тыс. и попытки переправить граждан через границу. Еще $3 тыс. они должны были получить уже после проведения успешного трансфера.

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Вчера, 25 мая, фигурантам дела сообщили о подозрении по частям 2 и 3 статьи 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) действующего Уголовного кодекса.

Мужчинам грозит тюремное заключение до девяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.