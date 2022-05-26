Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Приказал обстрелять Запорожскую область: российскому генералу сообщено о подозрении

Юля Захарченко, редактор ленты
Приказал обстрелять Запорожскую область: российскому генералу сообщено о подозрении
Фото: Офис генпрокурора, ГСЧС

Еще один российский генерал-лейтенант уведомлен о подозрении за приказ о вражеском обстреле населенных пунктов в Запорожской области. В результате агрессивных действий военного страны-агрессора погибли и пострадали мирные жители региона.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, в марте 2022 года генерал-лейтенант, командующий 58-й армией южного военного округа Вооруженных сил РФ, осуществлявшей полномасштабное вторжение в Украину из южных областей, отдал приказ обстреливать населенные пункты на Запорожье.

Следствие установило, в результате вражеских действий погибли и были ранены мирные жители. Разрушены дома, объекты гражданской и критической местной инфраструктуры.

Сейчас смотрят

Одному из генералов высшего командного состава вооруженных сил РФ заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины).

Ему грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления Службы безопасности Украины.

Источник: Офис генпрокурора
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка