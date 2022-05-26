Приказал обстрелять Запорожскую область: российскому генералу сообщено о подозрении

Май, 26 в 15:02

Еще один российский генерал-лейтенант уведомлен о подозрении за приказ о вражеском обстреле населенных пунктов в Запорожской области. В результате агрессивных действий военного страны-агрессора погибли и пострадали мирные жители региона.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, в марте 2022 года генерал-лейтенант, командующий 58-й армией южного военного округа Вооруженных сил РФ, осуществлявшей полномасштабное вторжение в Украину из южных областей, отдал приказ обстреливать населенные пункты на Запорожье.

Следствие установило, в результате вражеских действий погибли и были ранены мирные жители. Разрушены дома, объекты гражданской и критической местной инфраструктуры.

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Одному из генералов высшего командного состава вооруженных сил РФ заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины).

Ему грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления Службы безопасности Украины.