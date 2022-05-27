Дала коленом в пах: в Киеве осудили иностранца, который хотел изнасиловать школьницу

Май, 27 в 16:38

В Киеве к шести годам заключения приговорили 21-летнего иностранца, который пытался изнасиловать 12-летнюю девочку. Суд оставил без удовлетворения апелляцию адвокатов мужчины, которые хотели избежать наказания.

Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева еще в мае прошлого года. По данным следствия, вечером на одной из улиц школьницу встретил и начал домогаться гражданин Судана.

— Вырвавшись из рук злоумышленника, девочка нанесла ему удар коленом в область паха, чем нейтрализовала его и смогла спастись, — сообщили в прокуратуре.

Уголовное производство было открыто по ч. 4 ст. 153 (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней) УК Украины.

Сейчас смотрят

После оглашения окончательного приговора все данные о 21-летнем суданце внесли в так называемый реестр педофилов.

Официальное название — реестр осужденных лиц, совершивших преступления против половой свободы малолетнего лица.