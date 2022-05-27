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Факты / Происшествия

В лодке за $5 тыс.: в Одесской области организовали незаконный трансфер мужчин в Приднестровье

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
В лодке за $5 тыс.: в Одесской области организовали незаконный трансфер мужчин в Приднестровье
Фото: Нацполиция

Полиция Одесской области задержала организаторов незаконной переправки мужчин за границу.

Злоумышленники через лиман переправляли уклонистов в непризнанную “ПМР”, а затем в страны ЕС. Преступники предоставляли своим клиентам документы о том, что якобы те пересекли границу еще до 24 февраля.

Полицейские установили организатора и всех участников группировки, место временного укрывательства клиентов и незаконного пересечения границы. Незаконный “трансфер” мужчин организовал подсудимый за аналогичное преступление местный житель. Среди его сообщников – четыре человека.

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Между всеми были четко распределены роли. Один встречал клиентов в Одессе и вез их в определенный пункт, второй — к месту временного укрывательства — заброшенному дому в приграничной зоне в Беляевском районе, третий — на лодке переправлял через лиман, еще один — встречал “туристов” на территории непризнанного Приднестровья и непосредственно доставлялся в страны ЕС.

Незаконный “трансфер” проходил ночью группами из четырех человек. Место в лодке с каждого человека стоило от $3,5 тыс. до $5 тыс.

Трех участников задержали с поличным 26 мая во время спецоперации, когда преступники пытались переправить партию “туристов” через лиман. Впоследствии были задержаны еще двое участников.

На данный момент решается вопрос об извещении всем о подозрении по ст. 332 УК Украины. Сотрудники Одесской областной прокуратуры готовят ходатайство в суд для избрания задержанным мер пресечения.

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Источник: Нацполиция
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