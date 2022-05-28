Были его клиентами: у границы с Польшей киевлянин взорвал авто с четырьмя людьми

Май, 28 в 16:42

Во Львовской области задержали 41-летнего мужчину, который подозревается в совершении покушения на убийство сразу четырех человек. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Инцидент произошел днем 27 мая недалеко от государственной границы с Польшей. В полицию обратились сотрудники отеля, которые услышали, как на парковке внезапно взорвался автомобиль Mitsubishi.

На момент взрыва внутри авто находилось четыре человека: 43-летний мужчина, 54-летняя женщина и двое 54-летних мужчин. Чудом никто из них не погиб.

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После приезда полиции выяснилось, что взрыв в автомобиле спровоцировала граната, предположительно, Ф-1. Также следователи узнали, что и потерпевшие, и подозреваемый — жители Киевской области.

41-летний мужчина, которого задержали по подозрению в покушении на убийство, имел общий “бизнес-проект” с потерпевшими.

— Несколько недель назад злоумышленник предложил своим знакомым передать ему по несколько тысяч долларов США, за которые он должен был приобрести автомобили за рубежом, доставить их на территорию Украины, после чего отдать клиентам. Знакомые передали мужу значительную сумму средств, однако автомобилей он не приобрел, а деньги присвоил, — сообщили в полиции.

Когда “клиенты” стали все чаще звонить мужчине и спрашивать, где же их автомобили — он предложил приехать на Львовщину, чтобы сразу с границы забрать “покупки”.

Понятно, что, не приобретя ни одного из обещанных авто, подозреваемый захотел избавиться от жертв своей мошеннической схемы.

— Когда все сели в автомобиль Mitsubishi, он под надуманным предлогом вышел из машины, оставив на переднем пассажирском сидении сумку с гранатой, которая взорвалась, травмировав лиц, которые были в салоне, — добавляют в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) УК Украины.

Если суд признает его виновным, предприимчивому киевлянину грозит от десяти до пятнадцати лет за решеткой. Досудебное расследование продолжается.