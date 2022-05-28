Угрожает заключение: разоблачена схема вывода 52 млн грн на счета аффилированных РФ предприятий

Май, 28 в 15:26

Полицейские разоблачили преступную схему вывода более 52 млн грн на счета аффилированных Российской Федерации предприятий, владельцами которых являются гражданин РФ и бывший депутат от провластной партии.

По данным Министерства внутренних дел, с 2021 года должностные лица предприятия вывели на счета обществ страны-агрессора 52 млн грн. В жилых и нежилых помещениях фигурантов дел, цельных имущественных комплексах совершены санкционированные обыски.

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В результате изъяты первичные документы финансово-хозяйственной деятельности об импортных операциях и с контрагентами внутреннего рынка Украины, а также другие документы, в частности, “черновые” записи финансовой отчетности.

Прокуратура приступила к уголовному производству по ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (Служебный подлог) действующего Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание за это преступление предусматривает тюремное заключение до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет, возможным штрафом от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумом доходов граждан или конфискацией имущества.