Угрожает заключение: разоблачена схема вывода 52 млн грн на счета аффилированных РФ предприятий
Полицейские разоблачили преступную схему вывода более 52 млн грн на счета аффилированных Российской Федерации предприятий, владельцами которых являются гражданин РФ и бывший депутат от провластной партии.
По данным Министерства внутренних дел, с 2021 года должностные лица предприятия вывели на счета обществ страны-агрессора 52 млн грн. В жилых и нежилых помещениях фигурантов дел, цельных имущественных комплексах совершены санкционированные обыски.
В результате изъяты первичные документы финансово-хозяйственной деятельности об импортных операциях и с контрагентами внутреннего рынка Украины, а также другие документы, в частности, “черновые” записи финансовой отчетности.
Прокуратура приступила к уголовному производству по ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (Служебный подлог) действующего Уголовного кодекса Украины.
Наибольшее наказание за это преступление предусматривает тюремное заключение до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет, возможным штрафом от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумом доходов граждан или конфискацией имущества.