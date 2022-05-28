Сдавал врагу позиции ВСУ: жителя Донбасса приговорили к 15 годам тюрьмы

Май, 28 в 17:01

Жителя Донецкой области приговорили к 15 годам тюремного заключения за государственную измену. Мужчина сдавал представителям страны-агрессора России расположение военных объектов Вооруженных сил Украины, которые впоследствии обстреляли.

По данным Офиса генерального прокурора, мужчина оправдывал полномасштабную военную агрессию Российской Федерации против Украины.

Гражданин предоставлял врагу информацию о расположении объектов ВСУ в Харькове, которые затем российская армия обстреляла артснарядами.

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Мужчина пытался продолжить подрывную деятельность против Украины в Ужгороде, однако его задержали наши правоохранители.

При публичном обвинении Закарпатской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона суд признал виновным в государственной измене жителя Донецкой области (по статье 111 действующего Уголовного кодекса Украины). Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.