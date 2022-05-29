Из-за обесточивания на Донбассе 115 горняков остались под землей в двух шахтах

Май, 29 в 20:30

В Донецкой области обесточены Бахмутский и Краматорский районы. В результате этого 115 торецких горняков остались под землей: 112 человек на шахте Центральной и трое людей на шахте Торецкой.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко отметил, что администрации принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность. Причины и последствия обесточивания уточняются.

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— На магистральной линии электропередач 330 кВ сработала аварийная защита. Обесточена Центральная электроподстанция НЭК Укрэнерго в районе Торецка, населенные пункты Бахмутского и Краматорского районов, — рассказал он.

По словам главы Донецкой ОВА, восстановительные работы уже начались. Специалистам необходимо ликвидировать около двух десятков разрывов проводов.

Из-за отключения электричества на Донбассе прекращена подача воды от Фильтровальных станций №1 и №2 Второго Донецкого водопровода. Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты остались без водоснабжения.