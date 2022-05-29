Май, 29 в 8:37

В Луганской области за минувшие сутки от постоянных вражеских обстрелов погибли два человека, есть раненые.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в области за сутки разрушены около 60 домов.

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Гайдай подчеркнул, что не всегда быстро удается добраться до мест новых разрушений и проверить наличие или отсутствие жертв. Из-за того, что ежедневно растет количество поврежденного жилья, погибших по области может быть больше.

28 мая в Лисичанске вражеский снаряд попал в многоэтажку – погибла девушка, четверо местных жителей получили ранения, их госпитализировали.

— Это были тяжелые сутки для города — авиаударом разрушен кинотеатр Дружба, получили повреждения 22 дома. В Северодонецке ситуация еще более тяжелая – враг ведет штурм. Бои продолжаются до сих пор. Годовщину города оставшиеся жители встретят в подвалах. Кроме женщины, которая вчера погибла в своем доме в старых районах, – рассказал Сергей Гайдай.

По словам главы ОВА, за сутки в Северодонецке вражескими обстрелами разрушены 13 жилых домов, в Горском – 11, Тошковке – семь, Врубовке – шесть, Нырковом – два дома.

В районе Бобрового враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Однако силами штурмовой авиации нанес удары в районе Устиновки.

За минувшие сутки ВСУ отбили семь атак россиян, уничтожили один танк и шесть вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа Орлан-10.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай