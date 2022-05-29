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Факты / Происшествия

В Николаеве снова слышны взрывы

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
обстріляний Миколаїв

В Николаеве были слышны взрывы в воскресенье, 29 мая. Об этом сообщает корреспондент Фактов ICTV.

В то же время в городе не было уведомлений о воздушной тревоге в это время.

Информацию о взрывах в Николаеве подтвердил в своем Telegram-канале городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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Он призвал всех быть максимально осторожными, пройти в укрытие, или если люди остаются дома, то помнить и соблюдать правила двух стен.

Сегодня утром российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева.

Сенкевич сообщил, что в результате обстрелов повреждены три многоэтажки (выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах). По состоянию на 16:00, известно о двух раненых. Еще один человек погиб.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Александр Сенкевич

Фото: Александр Сенкевич

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