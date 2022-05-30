Уничтожено вражескую технику: на Юге от Кривого Рога ВСУ провели успешную контратаку

Май, 29 в 23:08

Последняя неделя была очень напряженной в Днепропетровской области и Кривом Роге. За это время город испытал вражеские ракетные удары. 25 мая на территории одного из промышленных предприятий зафиксировано попадание трех крылатых ракет, в результате чего произошло разрушение инфраструктуры.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что ночью враг ударил несколькими ракетами по территории одного из промышленных предприятий местной промзоны. Завод практически уничтожен, всю ночь спасатели ликвидировали пожар и другие последствия. Сейчас все завалы разобраны, поэтому можно утверждать, что пострадавших нет.

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– Враг продолжает вести обстрелы по всей линии столкновения. В то же время оккупанты применяют все виды ракетных систем залпового огня, ствольную артиллерию, танки, минометы и боевую авиацию. Продолжают использовать и запрещенные Женевской конвенцией кассетные и фосфорные боеприпасы. Под удары подпадают мирные населенные пункты, – отметил он.

Сегодня российская армия обстреляла населенные пункты Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Княжевка, Токарево. Была трижды обстреляна Зеленодольская община, однако обошлось без пострадавших.

В течение недели также были обстреляны Марьянское, Кошевое, окрестности Апостолово, Великую и Малая Костромку, Нововоронцовку, Осокоровку, Новоалександровку и другие населенные пункты. В результате обстрелов, в частности, повреждены детский сад, церковь, жилые дома. Есть раненые среди мирных жителей.

В то же время ситуация на Криворожском направлении фронта остается хоть и напряженной, но стабильной и контролируемой. Вооруженные силы Украины проявляют настоящее мужество и героизм, успешно выполняют поставленные боевые распоряжения.

Была проведена успешная контратака ВСУ к Югу от Кривого Рога. Уничтожены 63 оккупантов и 19 единиц вражеской техники, в частности, современные танки Т-72, ​​реактивную систему залпового огня Град, артиллерию, вертолеты и один самолет СУ-35.