Май, 30 в 18:04

В Николаеве раздаются многочисленные взрывы, сообщают местные жители. Известно, что сейчас на территории города длятся вражеские артиллерийские обстрелы.

Городской глава Николаева Александр Сенкевич подтвердил эту информацию. Жителей города призывают находиться подальше от окон.

В 17.38 жителей Николаева предупредили об угрозе артиллерийских обстрелов. В Николаеве и Николаевской области объявили воздушную тревогу. Жителей города уверяют в необходимости находиться в укрытиях или бомбоубежищах.

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В субботу и воскресенье, 28 и 29 мая, российская армия обстреляла Николаев из артиллерии. В результате вражеских обстрелов два человека погибли и еще девять жителей получили ранения разной степени тяжести.

Прокуратура открыла четыре уголовных производства по фактам нарушений законов и обычаев войны (по части 1 и 2 статьи 438 действующего Уголовного кодекса Украины).