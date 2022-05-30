В Мелитополе прогремел мощный взрыв — СМИ
Требует проверки
Сегодня, 30 мая, в Мелитополе примерно в 7.50 прогремел мощный взрыв в самом центре города.
Об этом сообщают местные СМИ.
У жителей города, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого от взрыва дрожали окна и стены в домах.
Сейчас смотрят
— По предварительным данным, взорвалось в районе ТЦ Квартал, где расположена многоэтажка псевдо-губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, — отмечает издание.
Сейчас в центре города виднеются клубы черного дыма.
После взрыва в Мелитополе загородили центральную площадь. Также сообщается о трех пострадавших. По информации СМИ, в результате взрыва получила ранения племянница фейкового губернатора.