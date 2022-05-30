Май, 30 в 8:43

Сегодня, 30 мая, в Мелитополе примерно в 7.50 прогремел мощный взрыв в самом центре города.

Об этом сообщают местные СМИ.

У жителей города, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого от взрыва дрожали окна и стены в домах.

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— По предварительным данным, взорвалось в районе ТЦ Квартал, где расположена многоэтажка псевдо-губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, — отмечает издание.

Сейчас в центре города виднеются клубы черного дыма.

После взрыва в Мелитополе загородили центральную площадь. Также сообщается о трех пострадавших. По информации СМИ, в результате взрыва получила ранения племянница фейкового губернатора.