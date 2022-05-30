Май, 30 в 0:39

В Сумской области произошли несколько взрывов на территории региона. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий отметил, что все подробности городские власти вскоре обнародуют.

— Сумской и Ахтырский районы. Раздалось несколько взрывов. Детали вскоре, — отметил Дмитрий Живицкий.

Следует отметить, что в Сумской области началась воздушная тревога 30 мая в 00:04.

Воздушная тревога в это время звучала в Полтавской, Черкасской, Николаевской и Луганской области, а также в Миргородской территориальной общине.

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Вскоре стало известно, что в Мерефе в Харьковской области начался сильный пожар после нескольких взрывов. Местные СМИ сообщали об ракетном ударе по местной инфраструктуре. В небе над городом можно было увидеть черный и густой дым.