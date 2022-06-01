Заняли должности в “МВД ЛНР”: трем жителям Луганщины сообщили о подозрении

Июнь, 01 в 16:36

В Луганской области трем местным жителям, которые заняли должности в псевдоправоохранительном органе Министерства внутренних дел “ЛНР”, сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, мужчины добровольно заняли должности временного исполняющего обязанности руководителей “Сватовского РОВД МВД ЛНР”, “Новопсковского РОВД МВД ЛНР”, заместителя начальника управления по работе с личным составом в незаконном правоохранительном органе, созданном на территории Луганской области.

Жители активно поддерживали вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, участвовали в брифингах и встречах с местным населением, давали интервью представителям прокремлевских изданий.

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Прокуратура открыла уголовное производство. Трем жителям Луганщины сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (по части 7 статьи 111-1 действующего Уголовного кодекса Украины). Наибольшее наказание предусматривает тюремное заключение до 15 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 15 лет и возможной конфискацией имущества.

В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Досудебное расследование осуществляют следователи территориального управления ГБР.