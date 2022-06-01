В Николаеве слышны взрывы: жителей города призывают быть в укрытиях

Июнь, 01 в 18:48

В Николаеве слышны многочисленные взрывы, сообщают украинские издания. Жителей города призывают оставаться в укрытиях или бомбоубежищах, быть очень осторожными.

Сегодня днем российская армия уже совершила артиллерийские обстрелы по городу, сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич. Мэр города призвал местных жителей держаться подальше от окон.

По данным Генерального штаба ВСУ, ситуация на Донецком направлении тоже непростая. Российская армия наносила авиационные удары силами оперативно-тактической авиации в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки.

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На Бахмутском направлении Вооруженные силы России проводят штурм в населенном пункте Камышеваха, однако не имеют успеха. На Южнобужском направлении враг осуществляет инженерное оборудование позиций и рубежей. Российские войска пытаются вести воздушную разведку возле Ивановки, Лепетихи и Зеленодольска.