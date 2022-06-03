В Херсонской области российский оккупант расстрелял супругов

Июнь, 02 в 23:26

В Херсонской области российские оккупанты расстреляли супругов. Неизвестный военный РФ 1 июня 2022 года в пгт Высокополье убил мужа и жену в их же дворе.

— 1 июня 2022 года в пгт Высокополье неустановленный военный, из числа армии РФ, расстрелял местных супругов в их собственном дворе. От полученных огнестрельных ранений мужчина и женщина погибли на месте, — сообщили в прокуратуре Херсонской области.

В настоящее время проводится досудебное расследование по уголовному делу по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством — ч. 2 ст. 438 УК Украины.

— Указанные действия противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающего нападения на гражданское население. В настоящее время принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств события и идентификации личности злоумышленника, — отметили в прокуратуре.

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Источник: прокуратура Херсонской области