Июнь, 03 в 10:25

В Москве произошел пожар – горит бизнес-центр Гранд Сетунь Плаза. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщают российские СМИ, пожар начался на первом этаже бизнес-центра по улице Горбунова 2/3. Огонь быстро перебросился по утеплителю еще на четыре этажа.

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Российский Интерфакс со ссылкой на собственные источники пишет, что пожарные ищут 15 сотрудников бизнес-центра Сетунь Плаза, с которыми не удается установить связь. Возможно, они остаются внутри.

Пожару присвоен пятый, самый высокий ранг сложности. Огонь быстро распространяется по зданию из-за высокой доли синтетических материалов в отделке.

Сетунь Плаза – это 10-этажное здание, спроектированное на основе открытого пространства. Общая площадь объекта составляет более 70 тыс. кв. м. Бизнес-центр расположен рядом со станцией метро Молодежная на западе Москвы.