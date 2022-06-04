В Польше двое мужчин напали на украинок — одна девушка погибла, вторая — в больнице

Июнь, 04 в 20:10

В Нацпольске (Польша) двое мужчин с ножами напали на украинок, которые там с детьми снимали квартиру. В результате происшествия одна девушка погибла, еще одну госпитализировали в тяжелом состоянии.

Двое мужчин проникли в квартиру девушек и напали. В тот момент там находились еще и двое детей — 2,5 года и 5 месяцев.

После нападения мужчины ушли. Соседи, настороженные криками женщин, вызвали полицию и скорую помощь.

Несмотря на реанимацию, 29-летняя женщина погибла. Вторую девушку с тяжелыми ранениями вертолетом доставили в госпиталь, где она боролась за свою жизнь.

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Детей также обследовали в больнице.

Первого из мужчин поймали через час после нападения. Он был пьян.

Второго подозреваемого выследили полицейские с помощью собак. Им оказался 27-летний украинец.

Источник: Rzeczpospolita