В Польше двое мужчин напали на украинок — одна девушка погибла, вторая — в больнице
В Нацпольске (Польша) двое мужчин с ножами напали на украинок, которые там с детьми снимали квартиру. В результате происшествия одна девушка погибла, еще одну госпитализировали в тяжелом состоянии.
Двое мужчин проникли в квартиру девушек и напали. В тот момент там находились еще и двое детей — 2,5 года и 5 месяцев.
После нападения мужчины ушли. Соседи, настороженные криками женщин, вызвали полицию и скорую помощь.
Несмотря на реанимацию, 29-летняя женщина погибла. Вторую девушку с тяжелыми ранениями вертолетом доставили в госпиталь, где она боролась за свою жизнь.
Детей также обследовали в больнице.
Первого из мужчин поймали через час после нападения. Он был пьян.
Второго подозреваемого выследили полицейские с помощью собак. Им оказался 27-летний украинец.
Источник: Rzeczpospolita