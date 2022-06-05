Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Молдове задержали украинского депутата по запросу Беларуси

Юля Захарченко, редактор ленты
В Молдове задержали украинского депутата по запросу Беларуси
Фото: УНИАН

В Молдове местная пограничная полиция задержала народного депутата Украины Евгения Яковенко по официальному запросу Беларуси.

По данным иностранных изданий, в пограничной службе Молдовы сообщили, что украинский депутат внесен Беларусью в базу международного розыска Интерпола. Его обвиняют в якобы совершении взяточничества и коррупции.

По последней информации, сейчас Евгений Яковенко находится в молдавском СИЗО. В иностранных СМИ отмечают, что существует вероятность его экстрадиции в Беларусь.

Сейчас смотрят

Глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю подтвердил, что белорусские власти обвиняют украинского нардепа во взяточничестве и коррупции, зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию.

Евгений Яковенко стал народным депутатом Украины в 2019 году. На выборы он шел как представитель партии Батьківщина, однако в настоящее время является внефракционным.

Читайте
На границе с Беларусью задержан российский военный с украинским паспортом

Источник: Deschide

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка