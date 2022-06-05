Июнь, 05 в 19:33

В Молдове местная пограничная полиция задержала народного депутата Украины Евгения Яковенко по официальному запросу Беларуси.

По данным иностранных изданий, в пограничной службе Молдовы сообщили, что украинский депутат внесен Беларусью в базу международного розыска Интерпола. Его обвиняют в якобы совершении взяточничества и коррупции.

По последней информации, сейчас Евгений Яковенко находится в молдавском СИЗО. В иностранных СМИ отмечают, что существует вероятность его экстрадиции в Беларусь.

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Глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю подтвердил, что белорусские власти обвиняют украинского нардепа во взяточничестве и коррупции, зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию.

Евгений Яковенко стал народным депутатом Украины в 2019 году. На выборы он шел как представитель партии Батьківщина, однако в настоящее время является внефракционным.

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Источник: Deschide