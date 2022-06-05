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Факты / Происшествия

Появилось видео момента обстрела Киева и пролета ракеты над Южноукраинской АЭС

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Київ

В сети появилось видео с моментом ракетных обстрелов Киева сегодня, 5 июня, около 6 утра. Следствием обстрелов стали взрывы в Дарницком и Днепровском районах столицы.

В Энергоатоме также опубликовали видео с камер наблюдения Южноукраинской АЭС, зафиксировавших пролет российской ракеты над станцией сегодня в 5:30 утра.

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Там добавляют, что это вероятно одна из вражеских ракет, попавших сегодня утром по Киеву.

Все пожары, возникшие в результате обстрела, локализовали. В результате обстрелов вражеских ракетных ударов был госпитализирован один человек. По предварительной информации, жертв нет.

В Генштабе отметили, что российские захватчики выпустили пять крылатых ракет Х-22 из акватории Каспийского моря в направлении Киева. Четверо из них попали в объекты инфраструктуры на севере столицы.

Немецкое издание Bild комментируя утренний ракетный удар по Киеву со стороны оккупантов, назвали его самой масштабной атакой украинской столицы за последние недели.

Утром 5 июня в Киеве прогремели несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах.

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