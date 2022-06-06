Июнь, 06 в 10:06

В Николаеве раздаются взрывы. Есть угроза артобстрела. Об этом сообщает городской глава Николаева Александр Сенкевич.

Воздушную тревогу в Николаеве и области объявили в 9.55. Она продолжается до сих пор.

Сейчас смотрят

4 июня российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева — пострадал Корабельный район. В результате вражеского обстрела погибли три человека (двое из них на месте обстрела, еще один человек умер по дороге в больницу).

Также ранения получили еще четыре человека. По предварительной информации, известно о трех поврежденных многоэтажках.

Между тем на 103-е сутки полномасштабной войны продолжаются ожесточенные бои на Луганщине и Донетчине – враг не оставляет попыток захватить Северодонецк, Славянск и другие города.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.