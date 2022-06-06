Есть угроза артобстрела: в Николаеве раздаются взрывы
В Николаеве раздаются взрывы. Есть угроза артобстрела. Об этом сообщает городской глава Николаева Александр Сенкевич.
Воздушную тревогу в Николаеве и области объявили в 9.55. Она продолжается до сих пор.
4 июня российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева — пострадал Корабельный район. В результате вражеского обстрела погибли три человека (двое из них на месте обстрела, еще один человек умер по дороге в больницу).
Также ранения получили еще четыре человека. По предварительной информации, известно о трех поврежденных многоэтажках.
Между тем на 103-е сутки полномасштабной войны продолжаются ожесточенные бои на Луганщине и Донетчине – враг не оставляет попыток захватить Северодонецк, Славянск и другие города.
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