Родила девочку и выбросила в реку: в Одесской области 28-летняя женщина утопила своего ребенка
Жительница города Балта в Одесской области утопила своего ребенка в реке сразу после рождения.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области. Известно, что 28-летняя женщина обратилась на прием к врачу-гинекологу, которая обнаружила у пациентки признаки недавних родов.
На учет в женскую консультацию по беременности женщина не становилась сознательно. Ребенок был нежелательным, поэтому она лишилась его сразу после родов.
— Неделю назад, почувствовав родовые схватки, фигурантка пошла на берег реки, расположенной недалеко от дома, где родила девочку и сразу бросила ее в воду. Тело младенца полицейские направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти, — сообщил начальник Подольского районного управления полиции Виталий Мельниченко.
В настоящее время в уголовном производстве продолжаются следственные действия под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры.
За преднамеренное убийство новорожденного ребенка законом предусмотрено наказание до пяти лет ограничения или лишения свободы.
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