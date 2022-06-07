Июнь, 07 в 18:27

Жительница города Балта в Одесской области утопила своего ребенка в реке сразу после рождения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области. Известно, что 28-летняя женщина обратилась на прием к врачу-гинекологу, которая обнаружила у пациентки признаки недавних родов.

На учет в женскую консультацию по беременности женщина не становилась сознательно. Ребенок был нежелательным, поэтому она лишилась его сразу после родов.

Сейчас смотрят

— Неделю назад, почувствовав родовые схватки, фигурантка пошла на берег реки, расположенной недалеко от дома, где родила девочку и сразу бросила ее в воду. Тело младенца полицейские направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти, — сообщил начальник Подольского районного управления полиции Виталий Мельниченко.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются следственные действия под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры.

За преднамеренное убийство новорожденного ребенка законом предусмотрено наказание до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Ранее мы писали, что 5 июня под Киевом нашли чемодан с частями тела женщины. Правоохранители устанавливают личность погибшей и обстоятельства ее убийства. Полицейские в поисках свидетелей совершают подворовый обход.