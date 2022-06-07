Июнь, 07 в 6:11

В Одессе ранним утром 7 июня, были слышны звуки взрывов.

Об этом в Telegram-канале сообщает местное издание Думская.

В Одессе слышна стрельба. Это работает наша ПВО. Без паники. Оставайтесь в безопасном месте, — говорится в сообщении.

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В настоящее время информация о взрывах проверяется.

Во время воздушной тревоги следует оставаться в укрытиях, а если вы стали свидетелями попадания вражеской ракеты, то не следует распространять фото и видео с места событий.

30 мая горожане сообщали о взрывах на территории Одессы.

Утром 4 июня самолеты стратегической авиации РФ нанесли удар крылатой ракетой по одному из районов Одесской области.