В Одессе с утра слышны взрывы
Требует проверки
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В Одессе ранним утром 7 июня, были слышны звуки взрывов.
Об этом в Telegram-канале сообщает местное издание Думская.
В Одессе слышна стрельба. Это работает наша ПВО. Без паники. Оставайтесь в безопасном месте, — говорится в сообщении.
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В настоящее время информация о взрывах проверяется.
Во время воздушной тревоги следует оставаться в укрытиях, а если вы стали свидетелями попадания вражеской ракеты, то не следует распространять фото и видео с места событий.
30 мая горожане сообщали о взрывах на территории Одессы.
Утром 4 июня самолеты стратегической авиации РФ нанесли удар крылатой ракетой по одному из районов Одесской области.