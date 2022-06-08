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Факты / Происшествия

В Одесской области сообщают о взрывах, в ОВА говорят — это учения

Валентина Летяк, редактор ленты
Подтверждено
В Одесской области сообщают о взрывах, в ОВА говорят — это учения
Фото: Depositphotos

На территории Одесской области слышны взрывы. Уже 40 минут, как на территории региона продолжается воздушная тревога. Поэтому сейчас следует оставаться в укрытиях.

По неофициальным данным, РФ запустила ракеты с акватории Черного моря. Информация проверяется.

Обновлено в 17.00. Вскоре глава Одесской областной военно-гражданской администрации Максим Марченко в видеобращении заверил, что на территории области все спокойно, а взрывы объяснил учениями ВСУ.

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– Обстрелов не было! В последнее время появляется много сообщений о стрельбе в разных районах Одессы и области. Прошу жителей не волноваться. Наши военные почти ежедневно проводят учения, поэтому иногда слышна стрельба или взрывы, — подчеркнул он.

Не так давно российские Telegram-каналы о взрывах в центре оккупированного Донецка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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