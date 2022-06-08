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Факты / Происшествия

Во время открытия: в Мексике оборвался подвесной мост вместе с людьми

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
міст в Мексиці

В городе Куэрнавака в Мексике оборвался подвесной мост вместе с людьми. Инцидент произошел во время торжественной церемонии открытия сооружения.

Видео инцидента появилось в социальных сетях. На ролике можно увидеть, что мост внезапно оборвался вниз и на камни в водоеме полетела толпа людей.

Среди них был мэр города Куэрнавака, Хулио Уриостеги, его жена, чиновники и другие местные жители. Известно, что вниз полетели около 20 человек. В результате восемь человек пострадали.

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Через несколько часов после инцидента мэр отметил, что это могло произойти из-за того, что люди начали прыгать на сооружении и мост не выдержал их вес.

Зимой подвесной мост обрушился в Закарпатской области, тогда на нем находились подростки. Инцидент с переправой произошел в селе Богдан Раховского района. Один из подростков получил травму ноги.

Подростки в возрасте 13, 15 и 16 лет оказались в такой ситуации после того, как вышли на середину подвесного моста и решили его раскачать.

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