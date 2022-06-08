Июнь, 08 в 15:11

В центре оккупированного Донецка слышны взрывы. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, ссылаясь на корреспондента пропагандистского российского СМИ РИА Новости.

6 июня в Донецке также были слышны взрывы. Россияне, обстреливая оккупированные с 2014 года территории, пытаются обвинить в этом украинскую сторону.

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По информации СМИ, они стреляют по Донецку из Макеевки, чтобы снова обвинить Украину в обстреле мирного населения временно оккупированного города.

5 июня Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщал, что на днях оккупанты обстреляли центр Донецка из Градов для создания “картинки” в СМИ, выгодной российским пропагандистам.

Но попытки оккупантов обвинить Украину в обстрелах опровергают находящиеся в оккупированном Донецке очевидцы, которые видят, с какой стороны летят снаряды.

В то же время в Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такие действия пропагандистов преследуют цель запугать жителей оккупированных территорий и оправдать “спецоперацию”.

Ради этого российские захватчики готовы обстреливать гражданское население временно оккупированных территорий.