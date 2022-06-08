Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

РосСМИ сообщают о взрывах в оккупированном Донецке

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
РосСМИ сообщают о взрывах в оккупированном Донецке
Фото: Depositphotos

В центре оккупированного Донецка слышны взрывы. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, ссылаясь на корреспондента пропагандистского российского СМИ РИА Новости.

6 июня в Донецке также были слышны взрывы. Россияне, обстреливая оккупированные с 2014 года территории, пытаются обвинить в этом украинскую сторону.

Сейчас смотрят

По информации СМИ, они стреляют по Донецку из Макеевки, чтобы снова обвинить Украину в обстреле мирного населения временно оккупированного города.

5 июня Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщал, что на днях оккупанты обстреляли центр Донецка из Градов для создания “картинки” в СМИ, выгодной российским пропагандистам.

Но попытки оккупантов обвинить Украину в обстрелах опровергают находящиеся в оккупированном Донецке очевидцы, которые видят, с какой стороны летят снаряды.

В то же время в Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такие действия пропагандистов преследуют цель запугать жителей оккупированных территорий и оправдать “спецоперацию”.

Ради этого российские захватчики готовы обстреливать гражданское население временно оккупированных территорий.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка