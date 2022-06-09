Пьяные угрозы соседке и разгром в сельсовете: в Одесской области задержан 39-летний хулиган

Июнь, 09 в 11:47

В Одесской области задержали 39-летнего мужчину, который угрожал своей соседке расправой. Нетрезвым он ворвался к ней во двор, потому что женщина якобы распространяла о нем “слухи” .

Инцидент произошел в одном из сел Белгород-Днестровского района. По данным следствия, на “разборки” подозреваемый пришел к соседке без всякого предупреждения.

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Размахивая кулаками, он перепугал женщину, и та вынуждена была сбежать из дома. Обидчика привели в сельсовет, однако он и там продолжил хулиганить.

Сначала мужчина угрожал убийством старосте своего села, а затем выбежал из помещения сельсовета, схватил камень и разбил стекло в машине одного из должностных лиц.

Уголовное производство открыто сразу по трем статьям — ч. 1 ст. 296 (Хулиганство), ч. 1 ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) УК Украины.

— За противоправные действия подозреваемому грозит штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы (условный срок. — Ред.) до пяти лет, — уточнили в полиции.

Привлекался ли мужчина к ответственности за аналогичные преступления, не сообщается. Досудебное расследование продолжается.