На фронте погиб военный корреспондент Алексей Чубашев

Июнь, 10 в 23:59

На фронте во время борьбы за свободу Украины погиб известный украинский военный корреспондент Алексей Чубашев. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах он умер.

– Ты был для меня не просто подчиненным. Почему-то всегда тебе уделялось большее внимание. Я видела в тебе потенциал. И ты его имел. Первое военное реалити Рекрут UA. Никогда не забуду, как ты пришел с этой идеей, ты горел ею. Первыми были ССО, затем десанты, морпехи. Ты многое сделал полезного для армии этими проектами. Ты жил армией. Ты профессионально вырос из студии. И мог делать много полезных вещей на телевидении. Но 24 февраля ты выбрал другой путь. Заменил камеру оружием и ушел воевать, — отметила бывшая руководительница Управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины Яна Холодная.

Алексей Чубашев – военный корреспондент, служивший в Центральной телерадиостудии Министерства обороны, автор и ведущий первого в Украине военного реалити-шоу Рекрут UA.

– Сейчас попытался понять кто я, и единственное к чему пришел – украинец. Человек, всем сердцем желающий жить спокойной, мирной жизнью рядом с женой и детьми, — написал в посте в Instagram Чубашев четыре дня назад.

Он воевал в рядах Вооруженных Сил Украины против российской агрессии. В 2021 году у него завершился контракт с ВСУ, поэтому был уволен в запас. Однако после 24 февраля украинский защитник отправился на фронт.

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На смерть военного корреспондента отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что герои не умирают.

– К сожалению, на войне погиб военный журналист, офицер Алексей Чубашев. Он был автором программы Рекрут UA, также известный как бывший руководитель Армии FM и Военного телевидения Украины. Герои не умирают, – подчеркнул Ермак.

Фото: Алексей Чубашев