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Факты / Происшествия

На фронте погиб военный корреспондент Алексей Чубашев

Юля Захарченко, редактор ленты
На фронте погиб военный корреспондент Алексей Чубашев

На фронте во время борьбы за свободу Украины погиб известный украинский военный корреспондент Алексей Чубашев. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах он умер.

– Ты был для меня не просто подчиненным. Почему-то всегда тебе уделялось большее внимание. Я видела в тебе потенциал. И ты его имел. Первое военное реалити Рекрут UA. Никогда не забуду, как ты пришел с этой идеей, ты горел ею. Первыми были ССО, затем десанты, морпехи. Ты многое сделал полезного для армии этими проектами. Ты жил армией. Ты профессионально вырос из студии. И мог делать много полезных вещей на телевидении. Но 24 февраля ты выбрал другой путь. Заменил камеру оружием и ушел воевать, — отметила бывшая руководительница Управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины Яна Холодная.

Алексей Чубашев – военный корреспондент, служивший в Центральной телерадиостудии Министерства обороны, автор и ведущий первого в Украине военного реалити-шоу Рекрут UA.

– Сейчас попытался понять кто я, и единственное к чему пришел – украинец. Человек, всем сердцем желающий жить спокойной, мирной жизнью рядом с женой и детьми, — написал в посте в Instagram Чубашев четыре дня назад.

Он воевал в рядах Вооруженных Сил Украины против российской агрессии. В 2021 году у него завершился контракт с ВСУ, поэтому был уволен в запас. Однако после 24 февраля украинский защитник отправился на фронт.

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На смерть военного корреспондента отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что герои не умирают.

– К сожалению, на войне погиб военный журналист, офицер Алексей Чубашев. Он был автором программы Рекрут UA, также известный как бывший руководитель Армии FM и Военного телевидения Украины. Герои не умирают, – подчеркнул Ермак.

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Фото: Алексей Чубашев

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