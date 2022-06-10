Июнь, 10 в 20:18

Двое российских военных сообщили о подозрении в убийстве мирного жителя Киевской области. Они поместили мужчину в электроподстанцию, где сначала избивали, а затем выстрелили в голову из оружия.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, в марте во время оккупации села Андреевка под Киевом российский солдат задержал местного жителя. Вместе с другим российским военным он угрожал ему насилием и поместил в электроподстанцию. Вскоре мужчину застрелили из огнестрельного оружия.

После этого военный Российской Федерации вместе с сослуживцами ворвался в дом другого жителя села. Они украли его автомобиль, угрожая оружием.

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В другом доме проживал 96-летний ветеран Второй мировой войны, у которого российский солдат украл генератор для обеспечения жилья электроэнергией. Он украл у ветерана ордена, государственные награды Украины, ведомственные награды и награды Министерства обороны, угрожая оружием. Часть награбленного оккупант прицепил себе на форму, сфотографировался и хвастался в соцсетях.

Вторым подозреваемым стал военный Воздушно-десантных сил России, который вместе с солдатами совершал незаконные допросы мирных жителей села и обыски в домах украинцев, запугивая их и угрожая убийством.

Двум российским военным сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (по ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины). Им может грозить тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Сейчас досудебное расследование продолжается.