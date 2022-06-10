Российские войска сожгли 50 тыс. тонн зерна в Мариуполе, чтобы спровоцировать голод

Июнь, 10 в 19:43

Российские издания распространяют очередные фейки об Украине — на этот раз речь идет о 50 тыс. тонн зерна, якобы сожженных украинскими защитниками в Мариуполе.

Однако это очередная ложь, настаивает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, вранье российских СМИ достойно логического опровержения. По его словам, 26 февраля в Мариуполе начались обстрелы российской армией местной инфраструктуры, в частности, продуктовой.

– Вернемся в историю. 26 февраля – начало обстрелов инфраструктуры. Становится понятной усложненность снабжения хлебом Мариуполя. Мариупольским городским советом экстренно запущено производство социального хлеба. Получение зерна для производства муки и хлеба было именно в районе зерновых терминалов по согласованию с собственником зерна. Анонс продажи первого хлеба 27 февраля, – отметил советник городского главы.

Первый социальный хлеб на полках магазинов появился 28 февраля. В течение 1-3 марта российские войска нанесли прицельные удары по зернохранилищам, мельнице, месту выпечки хлеба, чтобы спровоцировать дальнейший хаос и голод среди украинцев.

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В результате вражеских обстрелов начался пожар, который привел к уничтожению около 50 тыс. тонн зерна артиллерией оккупантов.