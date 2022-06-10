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Факты / Происшествия

В пригороде Херсона шестые сутки горит свалка

Юля Захарченко, редактор ленты
пожежа у Херсонській області
Фото: Факты ICTV

В Херсонской области уже шестые сутки горит свалка. Местные жители сообщают, что в пригороде Херсона наблюдается сильное задымление.

— Этой ночью из-за пожара на свалке и сильного задымления не спала добрая часть Таврического, — сообщил журналист Константин Рыженко.

В результате пожара на свалке часть Херсона и рядом расположенные села страдают от сильного дыма и духоты.

Следует отметить, что Херсонская область временно находится под оккупацией российской армии, поэтому ситуация на территории региона остается стабильно тяжелой, отметили в облгосадминистрации.

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До сих пор нет мобильной связи и частично отсутствует интернет на территории Херсонской области. Местным властям периодически удается частично установить связь с некоторыми общинами и населенными пунктами.

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