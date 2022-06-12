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Сбросили две взрывчатки: российская армия обстреляла Сумщину из беспилотника

Юля Захарченко, редактор ленты
Сбросили две взрывчатки: российская армия обстреляла Сумщину из беспилотника
Фото: Depositphotos

В Сумской области российские войска сбросили две взрывчатки с беспилотного летательного аппарата на территорию Великописаревской общины. Сразу после этого российская армия совершила артобстрелы по этим территориям – зафиксировано 12 прилетов.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий отметил, что в результате вражеских взрывов пострадавших и разрушений нет.

За прошедшие сутки из территории России враг минометным огнем повредил дома мирных жителей Ворожбы и линии электропередач.

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Зафиксировано по меньшей мере пять прилетов, в нескольких домах выбиты окна, иссечены стены. Однако люди, к счастью, не пострадали. Ночью российская армия ударила восемь раз из миномета по территории Шалыгинской общины, однако пострадавших и разрушений нет.

Перед этим Россия открыла огонь из минометов по территории Эсманской общины – зафиксировано 10 прилетов. После этого враг начал артобстрел с тяжелой артиллерии по территории Краснопольского общества. Один человек погиб от полученных при обстреле ранений.

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