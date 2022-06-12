В Авдеевке сообщают о взрыве в районе химкомбината
В Авдеевке Донецкой области сообщают о взрыве в районе, где расположен химкомбинат.
В распространенных видео видно, как от взрыва в атмосферу поднимается гриб.
По состоянию на 22:00 более подробной информации по факту взрыва — нет.
В Авдеевке находится коксохимический завод, где выпускается разновидности коксовой и химической продукции.
Напомним, 9 июня российская артиллерия в очередной раз обстреляла Бахмут Донецкой области. Вражеские снаряды попали в один из цехов машиностроительного завода Вистек. В результате обстрела начался пожар.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил сегодня, 11 июня, что из-за российских обстрелов обесточена северная часть Донецкой области. Речь идет о Бахмутском и Краматорском районах.
Без электричества остались Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, Бахмут – все крупнейшие города на свободной территории Донбасса. Сейчас специалисты работают над возобновлением электроснабжения.