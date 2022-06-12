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Факты / Происшествия

В Авдеевке сообщают о взрыве в районе химкомбината

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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В Авдеевке сообщают о взрыве в районе химкомбината

В Авдеевке Донецкой области сообщают о взрыве в районе, где расположен химкомбинат.

В распространенных видео видно, как от взрыва в атмосферу поднимается гриб.

По состоянию на 22:00 более подробной информации по факту взрыва — нет.

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В Авдеевке находится коксохимический завод, где выпускается разновидности коксовой и химической продукции.

Напомним, 9 июня российская артиллерия в очередной раз обстреляла Бахмут Донецкой области. Вражеские снаряды попали в один из цехов машиностроительного завода Вистек. В результате обстрела начался пожар.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил сегодня, 11 июня, что из-за российских обстрелов обесточена северная часть Донецкой области. Речь идет о Бахмутском и Краматорском районах.

Без электричества остались Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, Бахмут – все крупнейшие города на свободной территории Донбасса. Сейчас специалисты работают над возобновлением электроснабжения.

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