Июнь, 12 в 10:05

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в пятницу в столице один из чиновников Генерального штаба ВСУ применил огнестрельное оружие.

Об этом глава Минобороны написал в Facebook.

Что именно за инцидент Резников не сообщил, однако отметил, что должностное лицо Генерального штаба ВСУ – руководитель одного из управлений, совершило действия, имеющие признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения.

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В настоящее время должностного лица отстранили от исполнения обязанностей.

— Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий чиновника была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания, — подчеркнул Резников.

Он отметил, что произошедшее произошло в спальном районе столицы. Начато служебное расследование, создана соответствующая комиссия во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком.

Резников пообещал проинформировать о результатах расследования.

В комментариях к сообщению Резникова пользователь Светлана Кобзарь написала, что на территории одного из жилых комплексов “пьяный военный начал стрелять, реагируя на замечания охраны комплекса”. По ее словам, нарушителем “оказался полковник Генштаба ВСУ”.

На сайте Национальной полиции пока нет информации об инциденте.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Холодногорском районе Харькова погибли трое мужчин, один из них был одет в военную форму.

Источник: Алексей Резников