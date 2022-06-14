Ракетные удары по Прилукам: погибших нет, пожар удалось локализовать

Июнь, 13 в 22:35

Погибших в Прилуках в результате сегодняшнего ракетного удара нет, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, людей из населенных пунктов возле эпицентра пожара временно эвакуировали.

— Проверили и посмотрели состояние работ по локализации пожара. Поработали в районной комиссии по эвакуации. Обсудили вопросы эвакуации населения из возможных зон поражений. На сегодняшний день уже все люди, которые нуждались в эвакуации, эвакуированы. Не будем говорить о количестве, потому что нас видит и слушает враг. Приняты все меры, пожар локализован. Детонировать там уже нечему на самом деле, поэтому сейчас спасатели доделывают свое дело. Главное, чтобы дальше пожар не распространился, но, повторюсь, он локализован. И люди все находятся в безопасности, – рассказал Чаус.

По его словам, органы Национальной полиции будут охранять населенные пункты, из которых эвакуировали людей, для предотвращения мародерства. Глава Черниговской ОВА убежден, что Украина победит российскую агрессию.

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– Проговорили с органами Национальной полиции об обязательной охране тех населенных пунктов, из которых выехали люди, чтобы не допустить мародерства. И также охрану порядка в местах дислокации людей, которых временно эвакуировали. Мы победим, – считает Чаус.

В Черниговской области российские войска нанесли ракетный удар по городу Прилуки. Из-за этого в селах Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец Прилуцкого района объявили эвакуацию.