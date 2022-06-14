В Харькове слышны сильные взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях

Июнь, 13 в 23:53

В Харькове мирные жители слышны мощные взрывы. Местные жители призывают оставаться в укрытиях и бомбоубежищах.

Украинские издания сообщают о минимум семи прилетах по городу, однако официальная информация еще уточняется. Следует отметить, что на территории Харьковской области продолжается воздушная тревога с 23:08.

Кроме того, по неофициальным данным, слышны взрывы на территории Чернобаевки в Херсонской области.