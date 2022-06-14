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Факты / Происшествия

В Харькове слышны сильные взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
В Харькове слышны сильные взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях
Фото: МВД

В Харькове мирные жители слышны мощные взрывы. Местные жители призывают оставаться в укрытиях и бомбоубежищах.

Украинские издания сообщают о минимум семи прилетах по городу, однако официальная информация еще уточняется. Следует отметить, что на территории Харьковской области продолжается воздушная тревога с 23:08.

Кроме того, по неофициальным данным, слышны взрывы на территории Чернобаевки в Херсонской области.

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