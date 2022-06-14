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ПВО сбила три вражеские ракеты Калибр, выпущенные из Черного моря

Марта Бондаренко, редактор ленты
ПВО сбила три вражеские ракеты Калибр, выпущенные из Черного моря

Сегодня, 14 июня, в течение часа наши Воздушные силы в небе над Украиной сбили сразу три крылатых ракеты, которые российский враг выпустил из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что ракеты, вероятно Калибры, уничтожили в промежутке с 12.20 по 13.20.

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Одну из ракет удалось сбить с ПЗРК в районе ответственности Воздушного командования Центр, две – зенитными ракетными комплексами в зоне ответственности Воздушного командования Запад.

Сегодня российские захватчики из берегового ракетного комплекса на территории временно оккупированного Крыма выпустили две ракеты Оникс по Одессе.

Напомним, что полномасштабная война в Украине длится уже 111-е сутки.

Фото: Повітряне командування Центр

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