Удерживал в подвале и расстрелял: российскому военному сообщили о подозрении за убийство двух человек

Июнь, 16 в 12:51

В Черниговской области сообщили о подозрении российскому военному, который убил двух жителей села Гайворон. Один из погибших – участник АТО, а другой мужчина – местный охотник.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, перед расстрелом жителей села российский военный вместе с сослуживцами незаконно удерживал мужчин в одном из погребов. Вместе с убитыми удерживали 60-летнего мужчину, которого российские солдаты впоследствии отпустили.

Следствие установило, что к расстрелу двух жителей села Гайворон 1 апреля причастен военнослужащий 21-й отдельной мотострелковой бригады воинской части №12128 Вооруженных сил РФ.

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Российскому военному заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (по ч. 2 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины).

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.