Июнь, 17 в 23:29

В Днепропетровской области раздаются взрывы в Синельниковском районе, сообщают украинские издания.

Стоит отметить, что на территории Днепропетровской области сейчас не звучат сигналы воздушной тревоги, поэтому пока неизвестно, что могло спровоцировать взрыв. Однако местных жителей призывают все же оставаться в укрытиях для безопасности.

Согласно актуальной карте воздушных тревог в Украине сегодня сигнал опасности на территории Днепропетровской области звучал один раз в течение 37 минут.

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Местные издания сообщают, что также в Харькове раздаются взрывы во время сигнала воздушной тревоги. Первые сообщения о взрывах появились через пять минут.