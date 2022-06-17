Шантажировал и требовал деньги: в Сумах предприниматель девять лет насиловал девочку

Июнь, 17 в 18:33

В Сумской области частный предприниматель девять лет насиловал ребенка. Когда девушка повзрослела, то отказалась от встреч с мужчиной, однако он начал шантажировать обнародованием откровенных фотографий. После этого она обратилась в полицию.

По данным Офиса генерального прокурора, в 2013 году предприниматель, деятельность которого связана с предоставлением развлекательных услуг детям в Сумах, обманом получил откровенные снимки 13-летней девочки. Мужчина шантажировал школьницу несколько дней обнародованием фотографий, а когда ребенок дошел до отчаяния, предложил девочке встретиться.

Во время встречи он принудил 13-летнюю девочку к половой связи. В течение следующих девяти лет мужчина насиловал ребенка, а во время встреч часто делал откровенные фотографии и видеозаписи. Когда девушка стала взрослее, начала отказываться идти на встречи с предпринимателем.

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Однако мужчину это не устроило – он начал шантажировать ее, что обнародует все снимки. Чтобы удалить откровенные фото и видео, мужчина потребовал $1 тыс. Это стало последней каплей — девушка решила обратиться в полицию. Предпринимателя задержали правоохранители.

Ему сообщили о подозрении в принуждении к вступлению в половую связь и вымогательстве (по ч. 3 ст. 154 и ч. 4 ст. 189 действующего Уголовного кодекса Украины). Ему может грозить ограничение свободы до трех лет или тюремное заключение до 12 лет с конфискацией имущества. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас досудебное расследование продолжается.