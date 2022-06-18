В Харькове раздаются взрывы во время воздушной тревоги

Июнь, 17 в 23:12

В Харькове раздаются многочисленные взрывы. Местных жителей города призывают оставаться в укрытиях или бомбоубежищах, чтобы переждать возможную опасность с воздуха.

Следует отметить, что на территории Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги с 23:02, то есть уже около 10 минут. Первые сообщения о взрывах появились пять минут спустя после начала сигнала об опасности.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что в Харькове раздаются сильные взрывы. Жителям города следует соблюдать осторожность и переждать в укрытиях.

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Согласно неофициальной карте воздушных тревог в Украине, сегодня на Луганщине больше всего времени звучали сигналы воздушной тревоги — почти все сутки без перебоев. А Харьковская область занимает второе место с показателем более трех часов.