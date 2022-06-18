Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Харькове раздаются взрывы во время воздушной тревоги

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
В Харькове раздаются взрывы во время воздушной тревоги
Фото: МВД

В Харькове раздаются многочисленные взрывы. Местных жителей города призывают оставаться в укрытиях или бомбоубежищах, чтобы переждать возможную опасность с воздуха.

Следует отметить, что на территории Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги с 23:02, то есть уже около 10 минут. Первые сообщения о взрывах появились пять минут спустя после начала сигнала об опасности.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что в Харькове раздаются сильные взрывы. Жителям города следует соблюдать осторожность и переждать в укрытиях.

Сейчас смотрят

Согласно неофициальной карте воздушных тревог в Украине, сегодня на Луганщине больше всего времени звучали сигналы воздушной тревоги — почти все сутки без перебоев. А Харьковская область занимает второе место с показателем более трех часов.

Читайте
Около 50%: в Минобороны Украины впервые рассказали о потерях техники ВСУ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка