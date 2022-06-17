В оккупированном Донецке горит военная база российской армии

Июнь, 17 в 17:50

На территории временно оккупированного Донецка горит база армии Российской Федерации. Местные жители сообщают о взрывах в украинском городе.

В сети также появилась неподтвержденная информация о попадании снаряда в дом так называемой чиновницы “ДНР”.

Недавно российские войска целый день обстреливали украинский Донецк, а прокремлевские наемники создавали фейковые новости, в которых перелаживали вину за обстрелы на ВСУ.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российская армия самостоятельно вела огонь и не стеснялась делать снимки для пропагандистских телеканалов.

Московские издания распространяли многочисленные фейки о якобы обстреле роддома, пытаясь переложить вину на Вооруженные силы Украины.